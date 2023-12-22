«Роскосмос» подтвердил задержание замгендиректора Фролова

«Детали, касающиеся обвинения и следственных мероприятий в рамках уголовного дела, находятся в ведении Следственного комитета РФ», - заявили в госкопорации.

В пятницу, 22 декабря, Следственный комитет сообщил, что Фролову и соучастникам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он вступил в сговор с целью хищения 435 миллионов рублей.