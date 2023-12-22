СК: замгендиректора «Роскосмоса» Фролова обвинили в хищении бюджетных средств
Заместителя гендиректора «Роскосмоса» Олега Фролова обвинили в хищении бюджетных средств.
Об этом Следственный комитет сообщает в Telegram.
«Заместителю генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» и его соучастникам предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», — сказано в заявлении ведомства.
Уточняется, что Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя соучастниками преступления.
Во время исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 млн руб.