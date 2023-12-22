СКР предъявил обвинение в мошенничестве заместителю гендиректора "Роскосмоса"

Заместителю генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Олегу Фролову и его соучастникам предъявлено обвинение в крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета России (СКР). "Главным следственным управлением Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Олега Фролова, индивидуального предпринимателя, а также представителя коммерческой организации. Каждому из трех фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказано в сообщении. До этого СК РФ завел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении лиц из концерна "Автоматика". По предварительным данным следствия, "Автоматика" получила от Министерства промышленности и торговли субсидию в размере 300 млн рублей, представив как собственную разработку купленные в Китае антенные системы для обеспечения спутниковой связи в машинах, железнодорожных поездах, на водном и воздушном транспорте.