В Москве задержан гендиректор НПП «Геофизика-Космос»

В Москве задержали гендиректора научно-производственного предприятия «Геофизика-Космос» Евгения Фомичева, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Следствие намерено в суде ходатайствовать о заключении Фомичева под стражу, рассказал собеседник агентства. Детали уголовного дела в отношении гендиректора предприятия не раскрываются.