В Москве задержали гендиректора "НПП "Геофизика-космос"

"В рамках оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был задержан и допрошен Фомичев Евгений Геннадьевич, являющийся генеральным директором АО "НПП "Геофизика-космос". Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие намерено обратиться в столичный суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу" - рассказал собеседник агентства.

Согласно данным на официальном сайте компании, НПП "Геофизика-космос" является ведущим предприятием России, занимающимся разработкой и изготовлением оптико-электронных приборов ориентации и навигации для космических аппаратов различного назначения. Почти все российские космические аппараты имели в своем составе аппаратуру, изготовленную этим предприятием, говорится на сайте. Компания в 2022 году попадала в поле зрения государственной инспекции труда по Москве. Инспекция в ходе проверки установила, что 704 работникам предприятия не выплачена заработная плата в размере 3 613 000 рублей. "В результате принятых мер выявленная задолженность перед работниками погашена в полном объеме. За допущенные нарушения трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности", - такие сведения содержатся в открытых данных, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.