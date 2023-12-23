Людей эвакуировали из московского ТЦ "Хорошо" из-за пожара

В московском торговом центре "Хорошо" произошла эвакуация из-за пожара. Об этом сообщает Telegram-канал "Москвач. Новости Москвы". На опубликованном каналом видео видно, что на крыше ТЦ задымление. В здании сработала сигнализация. До этого сообщалось, что во Владивостоке из горящей многоэтажки пожарные спасли семь человек, в том числе двоих детей. 22 декабря в городе Покачи в Ханты-Мансийском автономном округе загорелся магазин игрушек и пиротехники. 11 декабря в Екатеринбурге в торговом центре "Пассаж" произошел пожар, из здания эвакуировали 500 человек. До этого сообщалось о пожаре на крыше Российской государственной библиотеки в Москве. По информации Telegram-канала Shot, горела защитная конструкция скульптуры на крыше здания. По предварительным данным, там велись ремонтные работы и строители не выключили обогреватель.