Мурманский аэропорт приостановил работу

Аэропорт Мурманска Мурмаши закрыли для самолетов, следует из информации, опубликованной на сайте воздушной гавани.

«24 декабря 2023 г. аэродром Мурманск закрыт с 00.00 до 04.00 по метеоусловиям», – говорится на сайте.

Отмечается, что прибытие рейса SU1326 по маршруту Шереметьево – Мурманск «Аэрофлота» задерживается ориентировочно до 6 часов 20 минут. Отправление обратного рейса по этому направлению перенесено на 7:20.

Также задерживается рейс S7-1227 Домодедово – Мурманск авиакомпании «Сибирь». Самолет прибудет в «Мурмаши» ориентировочно в 7:30. Обратный рейс отправиться в путь в 8:20. Как рассказала «ФедералПресс» одна из пассажирок рейса Шереметьево – Мурманск, самолет не смог сесть в аэропорту Мурмаши и его направили на внеплановую посадку в Санкт-Петербург.

«Сказали, что по погоде. И полосу нечем чистить, машина сломана», – рассказала женщина.