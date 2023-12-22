В прокуратуре Краснодарского края заявили, что за попыткой отравить выпускников военного авиационного училища в Армавире стоит организованная группа, в которую входили сотрудники украинских госорганов. Об этом сообщает ТАСС.

Попытка отравления летчиков была предпринята 21 октября. Выпускники отмечали 20-летие окончания училища в одном из ресторанов, когда к ним пришел курьер с 20-килограммовым тортом с эмблемой училища и коробкой виски. Курьер заявил, что это подарок от одного из выпускников, который не смог приехать. Имя этого человека он не назвал, летчики сочли это подозрительным, не стали пробовать торт и обратились в ФСБ.

Экспертиза показала, что торт и виски были отравлены, было возбуждено дело о теракте. По делу арестовали уроженца Мелитополя Егора Семенова, который в последнее время жил в Московской области.

В пресс-службе Краснодарской прокуратуры сообщили, что Семенов действовал в составе организованной группы, в которую входили пока неустановленные сотрудники украинских госорганов.