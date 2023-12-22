Посольство РФ сообщило, что россияне не пострадали при стрельбе в Праге

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Россияне не пострадали при стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин.

"Согласно информации, полученной посольством от чешских властей, граждан России среди погибших или пострадавших при вчерашней стрельбе в Праге нет", - сказал он.