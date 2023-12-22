В Петербурге задержали бизнесмена за заказное убийство в Турции

В Санкт-Петербурге задержали бизнесмена Александра Тютина. Он подозревается в организации убийства своей жены, которая находилась в Турции. Отмечается, что в 2021 году мужчину приговорили к 23 годам тюрьмы. Но спустя время он пошел на фронт СВО и полностью освободился от заключения. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

«Оперативники отдела убийств ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти к вечеру 21 декабря задержали 67-летнего бизнесмена Александра Тютина», — передает «Фонтанка».

По информации Следственного комитета, к ним обратился знакомый Тютина. Тот предложил ему деньги за убийство своей жены, живущей в Турции. Подозреваемый даже успел разработать план, как лучше всего это сделать.

Следователи возбудили уголовное дело на бизнесмена, его задержали. В 2021 году Тютина приговорили к 23 годами тюремного заключения. Но он провел там всего полтора года. После этого мужчина подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и отправился на спецоперацию. Через полгода он освободился полностью.