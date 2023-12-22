Мужчина в костюме Деда Мороза погиб, сорвавшись с 24-го этажа в Челябинске

Мужчина в костюме Деда Мороза в Челябинске хотел поздравить детей с праздником, но сорвался с балкона 24-го этажа и разбился насмерть. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщили «Известия».

По предварительной информации, челябинец перепутал веревки, в результате чего упал с высоты более 60 метров на крышу пристроя. От полученных травм он скончался на месте.

Личность погибшего установлена, ему было 25 лет. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

11 декабря люлька с двумя рабочими упала на стройке в Хорошевском районе в Москве. Инцидент произошел на 4-й Магистральной улице. Во время проведения работ оборвались тросы люльки, из-за чего находившиеся внутри строители упали на землю с большой высоты. Пострадавших доставили в больницу.