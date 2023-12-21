«Дед Мороз» сорвался с высотки и разбился на глазах у толпы

Промышленный альпинист в костюме Деда Мороза сорвался с 24-го этажа в Челябинске, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, 25-летний мужчина хотел порадовать детей и эффектно показаться на празднике двора, однако перепутал тросы и упал на глазах у толпы.

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Как пишет Mash, трагедия произошла в момент, когда дети стали звать Деда Мороза. Но из-за путаницы с веревками альпинист сорвался с большой высоты на соседнее здание и насмерть разбился о крышу пристройки. На место происшествия выехали следователи.

Ранее в Академическом районе Екатеринбурга погиб мужчина из-за падения с высоты. Очевидцы предположили, что молодой человек сорвался вниз, пытаясь забраться в квартиру по пожарному рукаву, висящему вдоль здания. ЧП произошло на улице Сахарова. Тело мужчины нашли под окнами многоэтажного дома, а с крыши свисал пожарный рукав.