Суд конфисковал для погашения ущерба по делу Абызова 1,5 млрд рублей

Преображенский суд Москвы конфисковал активы и недвижимость экс-министра Михаила Абызова и других фигурантов для погашения ущерба по делу на сумму 1,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В счет погашения ущерба по делу были взысканы денежные средства в различной валюте, находящиеся на банковых счетах, а также акции энергетических компаний, которые были арестованы ранее.

Суд конфисковал и обратил в доход государства деньги на счетах Абызова в банках - около 435 929 000 рублей, а также деньги, изъятые на квартирах и на работе экс-министра - 1 097 000 рублей, $277 тыс.,€ 97 тыс., валюта в фунтах стерлингов, канадских долларах, чилийских песо, перуанских солях. Также подлежат конфискации два земельных участка Абызова в деревне Жуковке Московской области, квартира в Первом Обыденском переулке и комната там же, машино-место, квартира на Ленинском проспекте, активы в Италии и так далее.