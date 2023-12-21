Бывший министр Михаил Абызов получил 12 лет строгого режима

Преображенский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде огласил приговор экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Ему назначили 12 лет строгого режима. При этом гособвинение во время прений сторон просило для Абызова 19 лет и 6 месяцев колонии.

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Для остальных фигурантов дела наказание - от семи до 18,5 лет лишения свободы.

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Следственные действия и судебные заседания по этому резонансному делу длились 4 года и 9 месяцев. Кроме Абызова, приговор на скамье подсудимых выслушали еще 11 фигурантов. Это Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В зависимости от роли и степени участия их признали виновными в организации преступного сообщества или участии в нем, а также мошенничестве, коммерческом подкупе, незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых денег и имущества.

Как ранее сообщили корреспонденту "РГ" в Генппрокуратуре, Абызов совместно со Степановым, Русаковым и другими фигурантами создал преступную группу для ведения незаконного предпринимательства и извлечения преступного дохода. В частности, они путем обмана акционеров совершили хищение 4 млрд рублей ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети". Как установило следствие, похищенные деньги в полном объеме были выведены за рубеж. По эпизоду, связанному с незаконным предпринимательством, доход Абызова и его предполагаемых сообщников составил более 32 млрд рублей. Часть дохода в размере 18,9 млрд рублей они легализовали путем конвертации в валюту и вывели за рубеж.

Также Абызова обвиняют в том, что будучи госчиновником, он скрывал свое материальное положение, в том числе контролируя ряд офшорных компаний на Виргинских островах и на Кипре.

Михаил Абызов известен тем, что в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства РФ. Он был задержан 26 марта 2019 года, а на следующий день Басманный суд санкционировал его арест по обвинению в создании преступного сообщества. В октябре 2020 года Гагаринский суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства 32,5 млрд рублей, принадлежащих Абызову и пяти иностранным компаниям.