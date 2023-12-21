Обвиняемого в миллиардных хищениях российского экс-министра отправили в колонию

Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиненного в миллиардных хищениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

Мужчину признали виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества, легализации денег и коммерческом подкупе. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 80 миллионов рублей.

Защита бывшего министра в ближайшее время может обжаловать приговор, уточняет ТАСС. Остальным фигурантам уголовного дела назначены различные сроки наказания.