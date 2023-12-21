МВД РФ объявило в розыск главу ФБК Марию Певчих, сообщает ТАСС., ссылаясь на базу розыска министерства. "Певчих Мария Константиновна разыскивается по статье УК", — сказано в базе. Статья, по которой ведется розыск в базе, не называется. 11 июля стало известно, что российский предприниматель Олег Дерипаска выиграл суд у Марии Певчих. Суд признал ее слова об участии бизнесмена в залоговых аукционах не соответствующими действительности. Этот иск о защите чести, достоинства и деловой репутации Дерипаска подал 9 марта. 5 мая текущего года руководителей ФБК Марию Певчих и Георгия Албурова были внесены в реестр иностранных агентов. Певчих вменяют руководство экстремистской организацией, призывах к свержению власти.