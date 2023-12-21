Бывшим следователям из Челябинска вынесли приговоры по делу о драке
Бывших следователей из Челябинска Дмитрия Зыкова и Кирилла Зубкова приговорили к полутора и восьми годам колонии соответственно по делу о драке со смертельным исходом.
Об этом пишет URA.RU.
«Прошу признать Зыкова виновным и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года, с заменой на принудительные работы в течение того же срока с удержанием 15% в доход государства», — заявила представитель обвинения.
Зубкова приговорили к восьми годам колонии строгого режима.
Ранее жителя Петербурга Максима Якубова осудили на 19,5 года за убийство годовалой дочери и гражданской жены.