В Кадетском корпусе Красноярского края произошла стрельба

В кадетском корпусе в Красноярском крае произошла стрельба, факт которой в учреждении скрывали несколько месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди».

Как рассказал адвокат Сергей Приходько, представляющий родителей кадетов, воспитанники кадетского корпуса в Кедровом в одном из незапертых кабинетов нашли пневматическое ружье и принесли его в спальню. В итоге один из кадетов выстрелил в своего одноклассника.

По данным канала, рана у пострадавшего была неглубокой, и кадеты решили не рассказывать о случившемся никому, в том числе родителям, чтобы избежать разборок. Однако видео с инцидентом спустя два месяца дошло до педагогов кадетского корпуса, а затем и до родителей, которые обратились к руководителю учреждения.

Согласно сообщению в Telegram-канале МВД, сейчас полицейские проводят проверку по факту получения травмы воспитанником учебного заведения. Пострадавший 17-летний школьник направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы.