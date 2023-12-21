В Петрозаводске неизвестный напал на 11-летнюю девочку у детского сада

«Она прошла мимо него, но почувствовала неладное и обернулась. В тот момент мужчина побежал за ней. Дочка в страхе стала убегать от него, но он ее догнал, схватил сильно за руку и молча потащил. Она стала громко кричать и отбиваться от него», — поделилась мать девочки.