Дело участницы Pussy Riot Люси Штейн передали в суд

Прокуратура направила в суд дело участницы скандальной группы Pussy Riot, бывшего муниципального депутата Москвы Люси (Людмилы) Штейн о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного ведомства.

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Как отметили в прокуратуре, 27 марта 2022 года Штейн, занимая пост депутата Басманного района столицы, оставила в социальной сети комментарии, в которых под видом достоверных сведений разместила «заведомо ложную информацию о совершении бойцами РФ военных преступлений».

Штейн грозит от штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей до лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

6 февраля сообщалось, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении Людмилы Штейн.