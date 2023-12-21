В Красноярском крае два человека погибли при возгорании частного дома
Мужчина и женщина стали жертвами пожара в поселке Шушенское на юге Красноярского края.
Сигнал о возгорании двухквартирного частного дома поступил в пожарное подразделение в четверг утром. На место происшествия прибыли две специализированных машины с девятью огнеборцами.
"Уже издали был виден огонь на крыше. Соседи сообщили, что в доме находятся пожилая женщина и мужчина. Их обнаружили пожарные у выхода из помещения уже без признаков жизни", - рассказали в региональном главке МЧС.
Справиться с огнем сотрудникам ведомства удалось за три часа. Площадь пожара составила 88 "квадратов".
По предварительной информации, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности - неосторожность при утилизации золы. Пожарного извещателя в доме не было.