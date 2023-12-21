Суд в Москве огласит приговор экс-министру Михаилу Абызову

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы огласит в четверг приговор по делу о создании преступного сообщества и незаконном предпринимательстве в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговор Абызову и другим подсудимым будет провозглашен в 14:00 мск", - сказала представитель суда.

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Гособвинение, которое в суде поддерживают прокуроры Людмила Баландина и Игорь Потапов, в ходе прений сторон попросило приговорить экс-чиновника к 19,5 года лишения свободы, а также назначить ему штраф в размере 470 млн рублей. Для остальных фигурантов прокуратура запросила сроки от 7 лет до 18,5 года лишения свободы с различными штрафами. Кроме того, прокуроры попросили суд удовлетворить иск потерпевшей стороны в размере суммы нанесенного ущерба.

Экс-министр обвиняется в отмывании денег, незаконном предпринимательстве и коммерческом подкупе, а также создании преступного сообщества. Ранее Абызов заявил в суде, что не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях, объясняя это тем, что не крал у себя ничего и не оказывал сам себе покровительство, чтобы скрыть незаконную предпринимательскую деятельность.

Михаил Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Кроме него, по делу проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела признаны миноритарии компаний "Сибэко" и РЭС, а также ФГУП "Алмазювелирэкспорт". Следствие установило, что в результате противоправных действий фигурантов было похищено более 4 млрд рублей.

В октябре 2021 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства более 32 млрд рублей Абызова.