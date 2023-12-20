Суд приговорил жительницу Усинска к пяти годам колонии за поджог военкомата

ТАСС, 20 декабря. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии жительницу Усинска Республики Коми Надежду Корнилову за поджог военкомата с применением коктейлей Молотова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Корнилова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (Террористический акт), ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Суд применил ее активное способствование раскрытию и расследованию преступления в качестве смягчающего обстоятельства", - сказал собеседник агентства.

Прокурор Людмила Баландина запрашивала для подсудимой 12 лет лишения свободы. Сама Корнилова мотив и цель своих действий не признала, но полностью подтвердила обстоятельства изготовления двух бутылок с легковоспламеняющейся жидкостью и поджога крыльца и двери военного комиссариата. В ходе судебного следствия она заявила, что действовала по указаниям сотрудников правоохранительных органов и банка, которые ей сообщали по мобильному телефону. Женщину убедили, что в здании военкомата находится преступник, собирающийся похитить ее деньги, а поджог необходим, чтобы его задержать.

61-летняя Надежда Корнилова подожгла входную дверь и крыльцо здания военного комиссариата Усинска с помощью двух коктейлей Молотова 11 апреля. Все происходящее она снимала на камеру мобильного телефона, выкрикивая при этом проукраинские лозунги. Сотрудники военкомата задержали Корнилову, а суд отправил ее в СИЗО.