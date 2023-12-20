Суд вынес приговор двум членам банды Басаева
Руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева заявила, что суд вынес обвинительный приговор еще двум членам банды Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на военнослужащих на территории республики в 1999 году. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, их обвинили в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации «бандитизм», «вооруженный мятеж» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Каждого из них приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
До этого стало известно, что бывшего члена террористических банд исламистов Шамиля Басаева и Хаттаба задержали в Дагестане по делу о нападении на республику в 1999 году.
Мужчина был задержан сотрудниками полиции в Хасавюртовском районе, в селе Новосаситли. Его обвиняют в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.