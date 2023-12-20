На изъятых в Москве упаковках с кокаином обнаружили изображение Месси

В Москве сотрудники ФСБ России изъяли более 600 килограммов кокаина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

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На опубликованном видео с задержанными перевозчиками было замечено, что на упаковках с наркотиком изображен футболист Лионель Месси. На картинках он одет в форму сборной Аргентины.

Ранее 20 декабря ФСБ сообщила об обнаружении партии кокаина весом 673 килограмма, которая переправлялась контрабандой в Европу. Ее стоимость на черном рынке оценивается на сумму от 2,5 миллиарда до 6,5 миллиарда рублей.