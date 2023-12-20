Частному детективу дали срок за похищение россиянина для расправы

Как установил суд, в июне 2021 года осужденный за три миллиона рублей согласился похитить предпринимателя, для чего арендовал иномарку. После этого вместе с заказчиком подкараулил цель дома на улице Амурская и под предлогом разговора убедил сесть в салон автомобиля, после чего мужчина оказался в западне. Пока детектив ездил по городу, заказчик избивал потерпевшего, требуя полтора миллиона долларов. Не добившись своего, он расправился с предпринимателем, сдавив его шею.