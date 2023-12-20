Захвативший в заложники продавщицу в Москве остался под стражей

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Второй Западный окружной военный суд на полгода продлил срок ареста Андрею Сафронову, захватившему в заложники продавщицу цветочного магазина в Москве 17 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято в рамках рассмотрения уголовного дела. Заявлено ходатайство о применении мер медицинского характера в отношении Сафронова. Его доставили в суд из Московской областной психиатрической больницы имени Яковенко.

Вечером 17 февраля двое мужчин, вооруженные травматическим пистолетом, захватили в заложники продавщицу цветочного магазина на Таганской улице в Москве. Спецназ их обезвредил и освободил женщину. Во время задержания захватчиков начальник Московского уголовного розыска столичного главка МВД генерал-майор Сергей Кузьмин получил огнестрельное ранение в руку.