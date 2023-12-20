В Иркутской области возбудили дело по факту поножовщины в сельской школе

ИРКУТСК, 20 декабря. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту инцидента в сельской школе, где 14-летний ученик ударил ножом в грудь сверстника. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"18 декабря в общеобразовательной школе в селе Мельница Нижнеудинского района учащийся восьмого класса нанес 14-летнему мальчику несколько ножевых ранений. Преступные действия подростка были пресечены заместителем директора школы. Пострадавший был доставлен в больницу. <…> Органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Действиям (бездействию) руководства школы будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

Кроме того, подростку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.