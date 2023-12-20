Суд приговорил участника нападения банды Басаева на Дагестан к 13 годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил участника нападения банды Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году к 13 годам колонии. Об этом журналистам сообщил представитель суда.

"В соответствии с приговором суда Мусаев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что в июне 1999 года Алимхан Мусаев, находясь на территории Чеченской Республики, добровольно вступил в банду и прошел подготовку по обращению с оружием.

С 7 по 24 августа 1999 года в составе бандгруппы он принял активное участие в нападении на военнослужащих Войсковой маневренной группы в Республике Дагестан. В результате массированного прицельного обстрела, совершенного участниками банды, были убиты 33 военнослужащих, 34 получили ранения.