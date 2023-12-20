В Волгограде ограничили работу аэропорта

"Из-за ограничений по аэронавигации командиром воздушного судна авиакомпании "Победа" (рейс DP6965) принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова. Рейс S72141 авиакомпании Сибирь также прибудет из Москвы с задержкой, ожидаемое время посадки воздушного судна - 13:40. На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены", - сказала она.