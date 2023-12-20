Одного из фигурантов дела об избиении ветерана СВО в Петербурге арестовали

Один из двух фигурантов дела (по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство) об избиении ветерана спецоперации (СВО) в Петербурге Иракли Мунчава арестован по решению Василеостровского районного суда до 17 февраля (почти на два месяца). Его соучастнику Рустаму Лакашия суд продлил срок задержания на 72 часа, обвинение обоим пока не предъявлялось, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, двое подозреваемых, находясь в Биржевом переулке, демонстрировали пренебрежение к окружающим, выражавшееся в нарушении правил дорожного движения, на что получили замечание от проходящего мимо мужчины. Они вступили с ним в словесный конфликт, после чего нанесли ему не менее десяти ударов в область головы и тела.

Отмечается, что второму фигуранту стало плохо в суде, ему вызвали скорую, в связи с этим защита ходатайствовала о перенесении заседания.