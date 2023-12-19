Белгородский губернатор Гладков: село Вязовое района находится под обстрелом ВСУ

Село Вязовое Краснояружского района Белгородской области подвергается обстрелу со стороны Вооруженные силы Украины (ВСУ). . Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он заявил, что по предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. "Повреждена линия электропередачи", - написал чиновник. По его словам, аварийные и оперативные службы начнут ликвидировать последствия после согласования с Минобороны РФ. Накануне Гладков сообщил, украинские военные выпустили по белгородскому селу Теребрено свыше 50 снарядов. 13 декабря Гладков сообщал, что автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области. По его словам, ЧП произошло в районе хутора Высокий.