Инвалида и ветерана СВО избили в Петербурге

«Ты — русская свинья!» Они это говорили во время избиения. Они были не русские внешне. Они видели, что у меня нет руки, но это их не остановило. Даже когда они куртку с меня содрали, то продолжили бить с той стороны, где я физически не мог защититься. Даже когда полиция приехала, они не останавливались, — рассказал Павловский.