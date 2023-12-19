Инвалида и ветерана СВО избили в Петербурге

Ветерана СВО избивали в Петербурге под крики «русская свинья»
Инвалид и ветеран СВО Виталий Павловский, подвергшийся избиению в Санкт-Петербурге, рассказал изданию Regnum, что нападавшие оскорбляли его, называя «русской свиньей». По словам петербуржца, угрозы и оскорбления со стороны двух мужчин посыпались в его адрес после того, как он сделал им замечание из-за парковки автомобиля в неположенном месте.
«Ты — русская свинья!» Они это говорили во время избиения. Они были не русские внешне. Они видели, что у меня нет руки, но это их не остановило. Даже когда они куртку с меня содрали, то продолжили бить с той стороны, где я физически не мог защититься. Даже когда полиция приехала, они не останавливались, — рассказал Павловский.