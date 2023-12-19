Генри Резник: избитый адвокат Немов не поехал в Чечню для дачи показаний

Избитый в Чечне адвоката Александр Немов не поехал в Чечню для дачи показаний. Об этом сообщил журналистам председатель комиссии ФПА по защите прав адвокатов Генри Резник.

«Немов отказался ехать в Чечню, для того чтобы давать показания в качестве потерявшего — у него действительно есть основания опасаться за жизнь и здоровье. Это было воспринято [следствием] с пониманием», — сказал Резник, добавив, что Немов все же дал показания, но не уточнил как.

Он рассказал, что Немов располагает множеством видеозаписей, на которых зафиксированы лица, следившие за ним. «За ним следили, у него есть видеосъемки. Назначены экспертизы по сличению лиц», — сказал Резник.

Председатель комиссии ФПА по защите прав адвокатов напомнил, что Следственное управление СКР по Чечне возбудило дело по факту нападения 4 июля в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном по нескольким статьям УК, среди которых «разбой» (ст. 162 УК РФ).

«Возбуждение дело по группе статей, в том числе «разбой», а это тяжкое преступление, означает, что это дело не может быть прекращено за истечением срока давности, которое составляет 10 лет», — сказал Резник.

Он признался, что адвокатское сообществе не испытывает иллюзий относительно расследования и понимает, что «желания раскрыть дело со стороны некоторых субъектов не будет». «Но дело возбуждено, учитывая мой возраст (85 лет — Business FM), возможно, я не дождусь раскрытия этого преступлению, но желаю тем, кто помоложе, этого дождаться», — заключил адвокат.