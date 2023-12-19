Генри Резник: избитый адвокат Немов не поехал в Чечню для дачи показаний

Избитый в Чечне адвоката Александр Немов не поехал в Чечню для дачи показаний. Об этом сообщил журналистам председатель комиссии ФПА по защите прав адвокатов Генри Резник.
«Немов отказался ехать в Чечню, для того чтобы давать показания в качестве потерявшего — у него действительно есть основания опасаться за жизнь и здоровье. Это было воспринято [следствием] с пониманием», — сказал Резник, добавив, что Немов все же дал показания, но не уточнил как.
Он рассказал, что Немов располагает множеством видеозаписей, на которых зафиксированы лица, следившие за ним. «За ним следили, у него есть видеосъемки. Назначены экспертизы по сличению лиц», — сказал Резник.
Председатель комиссии ФПА по защите прав адвокатов напомнил, что Следственное управление СКР по Чечне возбудило дело по факту нападения 4 июля в Грозном на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном по нескольким статьям УК, среди которых «разбой» (ст. 162 УК РФ).
«Возбуждение дело по группе статей, в том числе «разбой», а это тяжкое преступление, означает, что это дело не может быть прекращено за истечением срока давности, которое составляет 10 лет», — сказал Резник.
Он признался, что адвокатское сообществе не испытывает иллюзий относительно расследования и понимает, что «желания раскрыть дело со стороны некоторых субъектов не будет». «Но дело возбуждено, учитывая мой возраст (85 лет — Business FM), возможно, я не дождусь раскрытия этого преступлению, но желаю тем, кто помоложе, этого дождаться», — заключил адвокат.
Дело о нападении на Немова и Милашину расследуется по шести статьям УК РФ — 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), 162 (разбой), 166 (неправомерное завладение автомобилем), 296 УК РФ (угроза защитнику), 325 УК РФ (похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов).