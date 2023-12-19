Домодедово ограничило прием и вылет самолетов
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Источник пояснил, что шесть бортов перенаправили на запасные аэродромы.
До этого полеты ограничил другой столичный аэропорт Внуково. Там заявили, что по независящим от них причинам введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Также в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский ввели план "Ковер". Все воздушные суда перенаправляются в Шереметьево.
Стало известно, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Украины совершить теракт под Москвой с помощью беспилотника. По данным ведомства, украинская сторона пыталась атаковать столицу беспилотником самолетного типа, но в 12:35 мск устройство уничтожили над территорией Одинцовского района Московской области.
О случившемся сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.