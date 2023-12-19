В подмосковной квартире загорелась китайская гирлянда

В подмосковной Балашихе китайская гирлянда загорелась на окне квартиры. Об этом сообщает группа "Подслушано Балашиха" во "ВКонтакте".

По информации группы, инцидент произошел в жилом комплексе "Пехра". В одной из квартир загорелась гирлянда - вспыхнувшие занавески в окне увидели бдительные соседи, проживающие в доме напротив.

Хозяйку квартиры, которая в момент инцидента спала, удалось разбудить. Пожар вовремя потушили. Сообщается, что причиной возгорания стала китайская гирлянда.