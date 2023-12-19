В подмосковной квартире загорелась китайская гирлянда
В подмосковной Балашихе китайская гирлянда загорелась на окне квартиры. Об этом сообщает группа "Подслушано Балашиха" во "ВКонтакте".
По информации группы, инцидент произошел в жилом комплексе "Пехра". В одной из квартир загорелась гирлянда - вспыхнувшие занавески в окне увидели бдительные соседи, проживающие в доме напротив.
Хозяйку квартиры, которая в момент инцидента спала, удалось разбудить. Пожар вовремя потушили. Сообщается, что причиной возгорания стала китайская гирлянда.
До этого в Петербурге трехлетний ребенок получил травму головного мозга из-за желания посмотреть на гирлянду. Мальчик забрался на подоконник, чтобы рассмотреть ее, но не удержался и выпал из окна.
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