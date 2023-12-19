В издательстве раскрыли детали обыска из-за книг Акунина

В московском издательстве "Захаров" сообщили в Facebook, что двое сотрудников Следственного комитета России поехали на склад, чтобы изъять книги Бориса Акунина.

"Если [на складе] никого не будет (а там никого и нет), будут вскрывать двери", - написано в посте.

В "Захарове" также поделились "хорошими новостями" - издательство отметило, что к ним приехал адвокат, защитника уже впустили.

"Сотрудники Следственного комитета требуют ключ от склада с тем, чтобы изъять тиражи книг Акунина. Хотя, если в книгах нет экстремизма или соответствующих призывов, нет оснований для их запрета. Ключ не отдаем", - уточняется в следующей публикации.

О том, что следователи пришли с обыском в издательство "Захаров" в Москве, которое публикует книги Бориса Акунина, стало известно 19 декабря. Позднее представитель "Захарова" в разговоре с изданием RTVI подтвердил, что обыск связан именно с книгами литератора.

Акунин прокомментировал обыски в издательстве "Захаров". Писатель считает, что правоохранительные органы могут прийти в другие издательства. Кроме того, отметил Акунин, обыски могут пройти и в театрах, которые ставили его спектакли, книжных магазинах, библиотеках и киностудиях.