СМИ: план «Ковер» ввели в московских аэропортах

План «Ковер» ввели в московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский». Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, сейчас все самолеты перенаправляют в Шереметьево. Вылет рейсов задерживается. Причина введения плана не уточняется.

Как сообщает РИА Новости, временные ограничения на прием и выпуск самолетов подтвердили во «Внуково» — они действуют с 11:54 мск по независящим от самого аэропорта причинам. Согласно данным сайта воздушной гавани, до 12:30 мск задержаны по меньшей мере пять рейсов.