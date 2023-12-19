СМИ: план «Ковер» ввели в московских аэропортах

План «Ковер» ввели в московских аэропортах
План «Ковер» ввели в московских аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский». Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственные источники.
По информации канала, сейчас все самолеты перенаправляют в Шереметьево. Вылет рейсов задерживается. Причина введения плана не уточняется.
Как сообщает РИА Новости, временные ограничения на прием и выпуск самолетов подтвердили во «Внуково» — они действуют с 11:54 мск по независящим от самого аэропорта причинам. Согласно данным сайта воздушной гавани, до 12:30 мск задержаны по меньшей мере пять рейсов.
Напомним, что план «Ковер» объявляют при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы. При его действии воздушное пространство закрывают на всех высотах — летать не может никто, кроме военных и спасательных бортов.