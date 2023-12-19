В Петербурге глыба льда упала на коляску с ребёнком
В Санкт-Петербурге глыба льда упала на коляску с двухлетней девочкой.
Об этом сообщило 78.ru.
Отмечается, что инцидент произошёл утром во вторник, 19 декабря, в Красногвардейском районе Петербурга.
Как рассказала порталу мать ребёнка, девочку госпитализировали. В настоящий момент о её состоянии ничего неизвестно.
Ранее тело дворника обнаружили в Калининском районе Петербурга. По предварительным данным, смерть наступила из-за падения снега и льда с крыши дома.