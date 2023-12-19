В Петербурге глыба льда упала на коляску с ребёнком

В Санкт-Петербурге глыба льда упала на коляску с двухлетней девочкой.

Об этом сообщило 78.ru.

Отмечается, что инцидент произошёл утром во вторник, 19 декабря, в Красногвардейском районе Петербурга.

Как рассказала порталу мать ребёнка, девочку госпитализировали. В настоящий момент о её состоянии ничего неизвестно.