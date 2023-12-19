Два человека погибли на стройке на юге Москвы

Два человека погибли в результате падения железобетонных блоков на строительную бытовку на юге Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Происшествие случилось на строительном объекте на улице Ереванской.

"На месте работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев", – говорится в сообщении.

Прокуратура округа взяла на свой контроль установление всех обстоятельств инцидента, а также ход и результаты процессуальной проверки.