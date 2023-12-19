Двое мужчин погибли при падении железобетонных блоков на строительную бытовку на юге Москвы
Двое мужчин получили смертельные травмы в результате падения железобетонных блоков на строительную бытовку в столичном районе Царицыно. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«На строительном объекте на ул. Ереванская произошло падение железобетонных блоков на строительную бытовку, в которой находились два человека. От полученных травм мужчины погибли», – отметили в пресс-службе.
В прокуратуре добавили, что на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор Южного административного округа Дмитрий Ткачев. Прокуратура Южного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.