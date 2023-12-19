Двое мужчин погибли при падении железобетонных блоков на строительную бытовку на юге Москвы

Двое мужчин получили смертельные травмы в результате падения железобетонных блоков на строительную бытовку в столичном районе Царицыно. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«На строительном объекте на ул. Ереванская произошло падение железобетонных блоков на строительную бытовку, в которой находились два человека. От полученных травм мужчины погибли», – отметили в пресс-службе.