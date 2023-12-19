ФСБ: В Дагестане задержан еще один участник банд Басаева и Хаттаба

В Дагестане сотрудниками ФСБ, МВД и СК России задержан очередной участник вооруженного нападения бандформирований Басаева и Хаттаба в сентябре 1999 году на Новолакский район Дагестана.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в ходе работы совместно со Следственным комитетом была сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителя Дагестана Ибрагима Магомедова, 1973 года рождения, который не понес за это уголовного наказания.

"Федеральная служба безопасности, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжает розыск всех участников вооруженного нападения на Новолакский район, в ходе которого погибли 99 и ранены 238 человек из числа военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и местных жителей", - отметили в ЦОС.

На кадрах оперативного видео показано задержание подозреваемого в его доме. Мужчина уже совсем непохож на дерзкого боевика из конца 90-х и явно не ожидал, что по прошествии стольких лет за ним придут силовики.

Как сообщили в пресс-службе СК России, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По ходатайству следствия судом Магомедову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.