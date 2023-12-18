В Петербурге выяснили, кто запенил двери в квартиры двум военкорам

"Мои петербургские коллеги оперативно задержали злоумышленников, запенивших двери в домах, где проживают родственники военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Это двое несовершеннолетних местных жителей", — рассказала она. News.ru

По ее словам, в данный момент задержанные доставлены в отдел для разбирательства. Несовершеннолетние признались, что действовали по заданию от неизвестных. Вечерняя Москва