В Петербурге выяснили, кто запенил двери в квартиры двум военкорам

Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовные дела по факту повреждений квартир родственников российских военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. RT на русском
"Мои петербургские коллеги оперативно задержали злоумышленников, запенивших двери в домах, где проживают родственники военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Это двое несовершеннолетних местных жителей", — рассказала она. News.ru
По ее словам, в данный момент задержанные доставлены в отдел для разбирательства. Несовершеннолетние признались, что действовали по заданию от неизвестных. Вечерняя Москва
Ранее юноши залили монтажной пеной входные двери в петербургских квартирах журналистов в воскресенье, 17 декабря. Отмечается, что в обоих случаях они попали на камеры видеонаблюдения. Lenta.ru