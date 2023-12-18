Юрист Карабанов: запуск фейерверков вблизи жилых домов запрещено

Если фейерверк повредил окно или автомобиль, необходимо сразу обращаться в правоохранительные органы. Такую рекомендацию в интервью Общественной службе новостей дал кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов. Он напомнил, что законодательство Российской Федерации категорически запрещает использование пиротехники вблизи жилых домов. "Если случаи (запуска фейерверков вблизи жилых домов - "Газета.Ru") возникают, то любой человек может сразу позвонить в службу 112 и вызвать наряд полиции. Если все-таки произошел какой-то инцидент с повреждением имущества, возгоранием или причинением физического вреда - такое тоже часто бывает - нужно так же звонить на 112 и вызывать следственно-оперативную группу", - пояснил Карабанов. Он отметил, что пострадавший, в зависимости от степени причиненного ущерба, может обратиться с заявлением в полицию, а также подать гражданский иск в суд для возмещения материального ущерба. Если виновники скрылись с места происшествия, их будут разыскивать правоохранители, добавил юрист. Также он посоветовал снимать запуски фейерверков во дворе дома на камеру смартфона. Впоследствии видеозапись можно будет представить в качестве доказательной базы. До этого эксперты отмечали, что ожоги и травмы от петард и бенгальских огней являются одними из самых распространенных угроз здоровью людей в новогодние праздники. При появлении большого ожога и волдырей врачи рекомендуют как можно скорее обратиться в травмпункт или вызвать скорую помощь.