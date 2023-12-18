В Челябинской области арестовали имущество экс-замначальника Ростехнадзора

Следователи СК России арестовали имущество бывшего заместителя начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачёва на сумму свыше 50 млн рублей.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

«Наложен арест на расчётные счета и имущество обвиняемого на сумму более 50 млн рублей», — приводит сообщение URA.RU.

По версии следствия, Горбачёв получил от гендиректора одной из компаний взятку в размере 0,5 млн рублей.