В Челябинской области арестовали имущество экс-замначальника Ростехнадзора
Следователи СК России арестовали имущество бывшего заместителя начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачёва на сумму свыше 50 млн рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
«Наложен арест на расчётные счета и имущество обвиняемого на сумму более 50 млн рублей», — приводит сообщение URA.RU.
По версии следствия, Горбачёв получил от гендиректора одной из компаний взятку в размере 0,5 млн рублей.
Ранее самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего вице-губернатора — главы правительства Самарской области Виктора Кудряшова на арест.