Сосулька убила молодого дворника в Петербурге

В Санкт-Петербурге на проспекте Мечникова дворника убило упавшей с крыши дома сосулькой.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах города, трагедия произошла в Калининском районе. Погибшему был 31 год.

«Тело дворника обнаружили сегодня по адресу проспект Мечникова, дом 10. Предварительно, его прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши», — сообщил собеседник агентства.