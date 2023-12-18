Мосгорсуд смягчил приговор владельцам группы «Сумма» Магомедовым по делу о мошенничестве

Московский городской суд смягчил приговор Мещанского районного суда столицы, которым владельцы группы «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов признаны виновными в хищении более 11 млрд руб. и получили по 19 и 18 лет колонии строгого режима соответственно. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

«Суд постановил приговор изменить, назначить Зиявудину Магомедову наказание в виде 18,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Магомеду Магомедову – в виде 17,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – огласила решение коллегия судей.

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Также Мосгорсуд освободил экс-начальника департамента сопровождения бизнеса ОЗК Романа Грибанова от наказания в виде 10 лет колонии в связи с истечением срока давности. Генеральный директор предприятия «Энергия-М» Юрий Петров освобожден от наказания в связи с отбытием срока в виде семи лет колонии общего режима. Мужчину выпустили на свободу еще до оглашения решения Мосгорсуда.

Приговоры главе компании «Интекс» Артуру Максидову и бывшему гендиректору АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Сергею Полякову, которым ранее было назначено по 12 лет колонии строгого режима с 1,5 млн руб. штрафа, оставлены без изменений.

В декабре 2022 года Мещанский суд назначил Зиявудину Магомедову наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом в 2,5 млн руб., Магомеду Магомедову – в виде 18 лет лишения свободы со штрафом в 2,5 млн руб. Братья Магомедовы также приговорены к наказанию в виде ограничения свободы на срок два года шесть месяцев.

Прокурор в 2022 году просил приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам лишения свободы со штрафом в 1,5 млн руб., Магомеда Магомедова – к 21 году лишения свободы со штрафом в 1,5 млн руб. и ограничением свободы сроком в два года. Артуру Максидову и Сергею Полякову запросили по 18 лет колонии с 1,5 млн руб. штрафа, Роману Грибанову – 16 лет колонии с 1,5 млн руб. штрафа. Юрия Петрова попросили приговорить к восьми годам колонии со штрафом 1 млн руб.

По данным следствия, не позднее 2010 года братья Магомедовы создали на территории Москвы преступное сообщество, на роли руководителей подразделений привлекли доверенных лиц – Эльдара Нагаплова и Давида Каплана. Те, в свою очередь, определили круг непосредственных участников преступной организации – более 15 человек.

По данным прокуратуры, в качестве материальной базы преступного сообщества Магомедовы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав холдинга ООО «Группа «Сумма». С 2010 по 2016 годы указанными лицами по заключенным с подконтрольными им компаниями государственным контрактам и договорам было похищено более 11 млрд руб.

Кроме того, Генпрокуратура РФ заявила гражданский иск о взыскании с Магомедовых причиненного государству ущерба – более 5,8 млрд руб. На остальную сумму ущерба в ходе расследования уголовного дела заявлены иски представителями потерпевших.