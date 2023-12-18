В Самаре задержан глава ГУ МЧС по подозрению во взятках

«По предварительным данным, его подозревают в том, что он требовал от подчиненных делиться с ним частью денег, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности», — говорится в сообщении. Ura.Ru

В настоящее время силовики проводят обыски по шести адресам. Самого задержанного сегодня должны доставить в Москву. Lenta.ru