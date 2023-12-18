В Самаре задержан глава ГУ МЧС по подозрению во взятках

В Самаре сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали главу ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко, его подозревают в вымогательстве незаконно полученных денег у его подчиненных. Газета.Ru

«По предварительным данным, его подозревают в том, что он требовал от подчиненных делиться с ним частью денег, которые те незаконно получали при проведении проверочных мероприятий по пожарной безопасности», — говорится в сообщении. Ura.Ru

В настоящее время силовики проводят обыски по шести адресам. Самого задержанного сегодня должны доставить в Москву. Lenta.ru

Ранее суд арестовал бывшего главу самарского правительства Виктора Кудряшова. Первоначальный арест чиновника продлится до 12 января 2024 года. Кудряшова обвиняют по статье о превышении должностных полномочий при строительстве метро. По данным СМИ, следствие утверждает, что он сфабриковал увеличение стоимости станции в интересах одной из компаний. News.ru

В Самаре задержан глава ГУ МЧС по подозрению во взятках
© пресс-служба МЧС
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