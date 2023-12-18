ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителя предприятия ОПК в Ижевске

Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который по заданию украинской спецслужбы готовил теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Ижевске.

Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство, передаёт РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по трём статьям УК России, в том числе о приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности террористической организации.