ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителя предприятия ОПК в Ижевске
Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который по заданию украинской спецслужбы готовил теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия в Ижевске.
Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство, передаёт РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело по трём статьям УК России, в том числе о приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности террористической организации.
Сотрудники Федеральной службы безопасности России по Ростовской области задержали гражданина Украины, который подозревается в шпионаже в интересах украинской разведки.