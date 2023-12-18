Прокуратура начала проверку после видео с проходящим мост на коленях инвалидом

Прокуратура Амурской области начала проверку после публикации видеозаписи, на которой инвалид на коленях переходит мост, чтобы добраться до кружков в Тынде. Об этом пишет РИА Новости.

В местном Telegram-канале ранее появилось видео, на котором женщина, за кадром представляющася матерью мальчика-инвалида, показывает, как ее сын якобы каждый день добирается до кружков и «ползет по мосту», а под ним «доски шевелятся».

«В городе Тында организовано проведение доследственной проверки по публикации в социальных сетях Амурской области о непринятии органами местного самоуправления мер по восстановлению мостового перехода, соединяющего микрорайон Беленький с основной частью города Тынды», — говорится в сообщении надзорного ведомства.